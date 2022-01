“BUONA SANITA'” ALL’APULIA DI MESAGNE. IL RACCONTO DI UNA FAMIGLIA DEL BRINDISINO

Una storia di “buona sanità” questa volta arriva da una struttura privata, l’Apulia di Mesagne.

A raccontarcela è la mamma di una giovane che ha avuto la necessità di affidarsi alle cure di un medico specialista.

In sostanza, da due giorni la ragazza lamentava un forte dolore al petto, all’altezza del cuore, che poi si è intensificato a distanza di qualche ora. Da qui la decisione dei genitori di recarsi presso il pronto Soccorso dell’ospedale Perrino. Pochi istanti di indecisione e poi la scelta di optare – anche per lo stato di affollamento che si registra in questo periodo dell’ospedale di Brindisi a causa del Covid – sulla struttura sanitaria privata “Apulia Diagnostic” di Mesagne.

Ad accogliere la giovane paziente è stato il direttore sanitario della struttura, il cardiologo Sergio Pede, il quale ha effettuato una visita meticolosa che ha tranquillizzato la ragazza ed ha fornito indicazioni sugli ulteriori controlli a cui dovrà sottoporsi. Da qui i ringraziamenti dei suoi genitori al dott. Pede ed all’Apulia.