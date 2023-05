BUONA SANITA’ – IL RINGRAZIAMENTO DI UN BRINDISINO

A volte credere nei miracoli fa sempre bene, ma credere nella fede è ancora meglio. E se poi oltre alla fede si aggiunge l’eccellenza lavorativa e umana di determinati professionisti, la nostra vita è al sicuro.

Questo breve incipit è necessario per porgere tutti i miei infiniti ringraziamenti all’indirizzo dell’intero reparto “Malattie nefro-urologiche, Nefrologia, Dialisi e Trapianti” del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, diretto dal Primario, prof.Gaetano La Manna. Un grazie a tutti i medici, infermieri e all’intero staff di assistenza per come mi hanno accolto, trattato e curato. Grandissima esperienza, competenza, amicizia, sacrificio lavorativo e serietà. Anche la degenza post trapianto è stata meno dolorosa grazie alla professionalità della dott.ssa Giorgia Comai.

Ho percorso un tratto della mia vita intriso di tanta preoccupazione: tre anni di dialisi e in lista di attesa per un doppio trapianto di reni. Poi la tanto agognata chiamata, il viaggio e con esso i timori, le preoccupazioni, ma anche tanta speranza. Una speranza che è stata sempre rinvigorita e alimentata da questi “angeli” in camice bianco, sempre pronti ogni giorno a risollevarti il morale. Gli altri “Angeli” poi, chiamati da una persona davvero speciale, che unitamente ringrazio, hanno fatto il resto. E ora sono qui, nuovamente a vivere. GRAZIE INFINITE CON TUTTO IL MIO CUORE.

Con stima e gratitudine

Ambrogio “Gino” Maggi