“Buona sanità” – L’esperienza vissuta da un paziente nell’ospedale Perrino

RIceviamo e pubblichiamo:

Ieri, lunedì 29 dicembre, alle ore 14.30, sono stato costretto a farmi accompagnare dal personale del 118 nel pronto soccorso dell’ospedale Perrino a causa di un forte dolore al petto. Un primo aiuto l’ho ricevuto dalla dottoressa Cataldi del 118. Dopo di che, una volta giunto in ospedale, sono stato preso il carico dalla dottoressa Brigido e da infermieri estremamente professionali i quali mi hanno immediatamente sottoposto ad esami urgenti e mi hanno fatto un elettrocardiogramma. Successivamente sono stato trasferito nel reparto di cardiologia dove, con altrettanta professionalità, la dottoressa Puglisi mi ha sottoposto ad una ulteriore visita in aggiunta ad un ecocardiogramma. Alla fine, per fortuna, la mia situazione è tornata nella normalità. Colgo l’occasione, però, per ringraziare medici, infermieri e barellieri del pronto soccorso e di cardiologia per la grande professionalità, per la gentilezza ed il garbo con cui sono stato trattato.

