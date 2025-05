Buona sanità – Un “grazie” al personale del reparto di Oncologia del Camberlingo di Francavilla

Riceviamo e pubblichiamo una testimonianza di “buona sanità” nel Brindisino:

“Desidero copndividere la mia esperienza< profondamente positiva presso il reparto di Oncologia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana dove ho ricevuto cure di altissimo livello sotto ogni punto di vista.

Sin dal primo giorno ho trovato un ambiente organizzato ed efficiente, ma soprattutto tanta umanità. L’accoglienza riservata ai pazienti è caratterizzata da grande sensibilità e attenzione visto che tutto il personale si è sempre mostrato cortese, disponibile e pronto ad ascoltare, offrendo un supporto costante non solo dal punto di vista medico, ma anche umano ed emotivo.

Unod egli aspetti che ho più apprezzato è stato quello dell’elevato livello di professionalità che si percepisce in ogni fase del percorso. I protocolli terapeutici vengono seguiti con rigore e precisione e il paziente è sempre informato con chiarezza e trasparenza su ogni scelta clinica. In un momento delicato e difficile come quello della malattia oncologica, questo apèproccio rappresent un elemento fondamentale per affrontare il percorso con maggiore serenità e fiducia.

Un ringraziamento speciale va al vice primario Angelo Nacci, medico di straordinaria competenzxa, che con grande disponibilità, am,patia e professionalità ha saputo guidarmi lungo tutto il percorso terapeutico. La sua capacità di unire conoscenza scientifica e attenzione verso la persona è un valore inestimabile e non smetterò mai di essergli grato per l’impegno e la dedizione dimostrati.

In un territorio in cui troppo spesso si è portati a guardare altrove per ricevere cure specialistiche, posso affermare con convinzione che presso l’ospedale Camberlingo si trovano eccellenza, competenza e umanità. Il reparto di Oncologia merita il massimo riconoscimento per il lavoro svolto quotidianamente con impegno, passione e professionalità.

Antonio Vantaggiato