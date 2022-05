“BUSINESS OPPORTUNITIES – PRESENTAZIONE DEGLI STRUMENTI AGEVOLATIVI PER STARTUP E PMI”: EVENTO INFORMATIVO ORGANIZZATO DA THE QUBE E CNA BRINDISI CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI SUGLI STRUMENTI AGEVOLATIVI PER FARE IMPRESA.

Giovedì 26 maggio alle 17.30 presso l’Atelier Idea Sposa a San Vito dei Normanni è in programma un nuovo appuntamento: focus sugli strumenti agevolativi regionali e nazionali dedicati alle startup e alle PMI.

Una delle principali criticità che si trova ad affrontare una startup è quella di individuare i finanziamenti necessari per l’avvio della propria attività nella delicatissima fase in cui i costi da sostenere sono decisamente maggiori rispetto ai ricavi.

Non è molto diversa la situazione per le PMI quando, ad esempio, l’obiettivo è quello di sviluppare un nuovo ramo d’azienda, un nuovo prodotto o di raggiungere nuovi mercati.

Ancora una volta i nostri ospiti offriranno una panoramica completa e dettagliata di tutti gli strumenti agevolativi per fare impresa dedicati agli aspiranti imprenditori e a chi vuole dare una svolta alla propria impresa in occasione dell’evento organizzato da The Qube insieme a CNA Brindisi BUSINESS OPPORTUNITIES che si terrà giovedì 26 maggio alle 17.30 presso l’Atelier Idea Sposa – SS 16 per Carovigno, San Vito dei Normanni.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di San Vito dei Normanni Silvana Errico,del Componente Presidenza Provinciale CNA Brindisi Dino Ligorio e del Vice Presidente Associazione 72019 Vincenzo Russo interverranno per approfondire l’argomento Vanessa Coppola, Financial manager The Qube e Michele De Luca, Project Developer The Qube.





A moderare l’evento sarà Sonia Rubini, Direttore Provinciale di CNA Brindisi.