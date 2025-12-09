C.A.T. Costruzioni Ambiente e Territorio-Il geometra moderno al “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”

L’I.T.E.T “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” di Brindisi, in occasione dell’open day del 14 dicembre, ospiterà presso la biblioteca della sede del Flacco, il Collegio dei geometri di Brindisi per fornire alla comunità scolastica informazioni sulla nuova figura del “geometra” e su quanto essa sia richiesta a livello locale, regionale e nazionale. All’evento, che avrà inizio alle ore 10.00, sono invitati genitori e studenti frequentanti la 1 CAT e la 2 CAT e tutti gli alunni interessati ad iscriversi al corso CAT nel prossimo anno scolastico. Oggi i diplomati in CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio) sono molto ricercati, poiché essi possono svolgere diverse attività. Il “geometra moderno”, infatti, può svolgere il proprio lavoro come dipendente o come libero professionista, nei settori dell’edilizia e dell’urbanistica, nei tribunali, nelle compagnie di assicurazioni, presso i notai, alternando fasi di ufficio ad altre all’”aria aperta” a contatto con il pubblico. Durante l’incontro, i geometri presenti effettueranno una dimostrazione di rilevazione dati di un bene con i droni e altri strumenti tecnologicamente avanzati, utilizzati dal “geometra moderno”.