CABINE TELEFONICHE. AL MACERO UN PEZZO DI STORIA…

Il progresso. Benefici sicuramente, ma al contempo perdita della nostra storia e delle nostre abitudini della fine del secolo scorso. Già abbiamo visto in questi 20 anni che sono state eliminate le vecchie cabine telefoniche a gettone, sparse in ogni via. “Mi ami, ma quanto mi ami”. Frase divenuta un cult pubblicitario. Ora, in piazza Vittoria, che in quel periodo era il centro degli incontri tra i giovani e degli appuntamenti tra innamorati, saranno presto dismesse dal gestore telefonico di competenza le due cabine che funzionavano a scheda prepagata, altro passo del progresso dopo il gettone. Un altro pezzo di storia che va via e chissà quante storie d’amore o quanti addii sono passati da quei fili telefonici, da un capo all’altro del mondo. Da un po’ di anni in piazza Vittoria c’e’ il Wi-fi libero. “Carneade, chi era costui”. Questo avrebbero detto genitori o nonni del secolo scorso. Quale sara ora il prossimo percorso del progresso telefonico? Ai neonati di oggi la risposta tra un decennio.