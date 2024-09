Caccia al tesoro al Castello Dentice di Frasso di Carovigno

Sabato 14 settembre, alle 18:00, torna la Caccia al Tesoro, presso il Castello di Carovigno. L’iniziativa, organizzata dagli archeologi e storici della Associazione Le Colonne, si conferma uno degli appuntamenti più partecipati dalle famiglie, perché permette di entrare in contatto con l’affascinante storia del castello. Attraverso indovinelli, giochi e sfide, i partecipanti verranno coinvolti nella appassionante ricerca di fatti storici e dettagli architettonici che fanno del castello un vero scrigno di tesori da scoprire. Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, probabilmente di fondazione normanna, sorge a ridosso del centro storico del paese, su un promontorio che domina l’intera fascia costiera. Si distingue per la peculiare conformazione a triangolo – assunta nel corso del XVI secolo. A partire dal XVII secolo, venuta meno l’esigenza difensiva, il Castello iniziò ad assumere i connotati di una residenza gentilizia. La nobile famiglia Dentice di Frasso acquisì la proprietà nel 1791 e nel 1906, Il Conte Alfredo Dentice di Frasso e sua moglie Elisabetta Schlippenbach ne disposero il restauro, affidandolo all’ingegnere Gaetano Marschiczek. Egli non si limitò a ripristinare il preesistente, ma creò nuovi spazi, li integrò tra loro e arricchì l’intero edificio di decorazioni e sculture che celano messaggi colti e raffinati.