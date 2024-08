Caccia al tesoro per le famiglie nel Castello Dentice di Frasso di Carovigno: due appuntamenti nel mese di agosto

Appuntamento giovedì 8 e venerdì 23 agosto a partire dalle ore 18,00 presso il Castello Dentice di

Frasso di Carovigno per una caccia al tesoro destinata alle famiglie che prenderà vita nelle sale dello

splendido maniero e coinvolgerà anche il borgo.

Due gli appuntamenti in programma: il primo alle ore 18,00 e il secondo alle ore 20,00.

Il Castello Dentice di Frasso, situato nel cuore del borgo antico, metterà a disposizione dei

partecipanti la sua storia e la sua bellezza svelando i segreti che custodisce da secoli.

Obbiettivo dell’evento è combinare storia, scoperta e intrattenimento, un’opportunità per le famiglie

di immergersi nell’atmosfera unica che il Castello riesce grazie anche alle luminarie che lo hanno

reso protagonista nel periodo natalizio.

I partecipanti potranno conoscere le fasi evolutive del maniero divertendosi a risolvere enigmi e

superare sfide.

La prenotazione all’evento è obbligatoria. Per maggiori informazioni consultare il sito

www.pastpuglia.it o scaricare l’app PastPuglia.