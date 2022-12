CADE DAL TETTO DI UNA MASSERIA E MUORE 48ENNE BRINDISINO

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio in contrada Mitrano, alla periferia nord di Brindisi. Si tratta di un E.C., 48enne, dipendente della ditta che esegue il servizio di raccolta rifiuti in città. A dare l’allarme sono stati i suoi familiari quando non lo hanno visto rientrare a casa per pranzo. Lo hanno trovato ormai privo di vita in una masseria abbandonata. Era salito sul tetto ed è da lì che è caduto per il cedimento di una copertura in eternit. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri e la polizia locale. La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria che certamente vorrà vederci chiaro sulle cause del decesso.