Caduta di calcinacci ed un paio di autovetture danneggiate. E’ accaduto stanotte in via Bastioni Carlo V, proprio sotto il cavalcavia De Gasperi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco i quali hanno fatto in modo che non cadessero ulteriori pezzi di cemento, tanto più perché durante le ore diurne quella strada è molto trafficata.

Si tratta, a questo punto, di stabilire se il cavalcavia presenta anche problemi di natura statica o se il tutto è limitato a qualche calcinaccio.