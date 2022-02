CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE – SAN PANCRAZIO E BIELLA INSIEME NEL RICORDO DELLE VITTIME

Caduti della Prima Guerra Mondiale, progetto “Su Nuraghe”. San Pancrazio Salentino e Biella insieme nel ricordo delle vittime. Un’iniziativa ricca di significato in un momento storico particolarmente delicato

Territori lontani che si avvicinano nel ricordo dei caduti della Prima Guerra Mondiale, per non dimenticare e per avere comuni spunti di riflessione affinché non sia vanificato nel tempo il sacrificio di tante vite umane. Un’iniziativa carica di significato soprattutto in questo momento storico particolarmente delicato. E così il Comune di San Pancrazio Salentino risponde “presente” al progetto promosso dal Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella volto al completamento di un’area monumentale chiamata “Nuraghe Chervu”, dedicata alla Brigata Sassari e ai Caduti biellesi della Prima Guerra Mondiale, realizzata con pietre di riuso provenienti da diverse regioni d’Italia a testimonianza e ricordo del dolore della guerra e dei sacrifici dei soldati. Coinvolte nell’iniziativa le rispettive Prefetture competenti, Biella e Brindisi, che hanno avuto un ruolo attivo nel coordinamento delle attività delle realtà territoriali invitate ad aderire al progetto. Già nel marzo 2019 a Biella è stato inaugurato il lastricato con la posa delle prime 250 pietre provenienti da tutta Italia che contengono l’indicazione del Comune di provenienza e il numero dei rispettivi Caduti della Prima Guerra Mondiale. Acquisito il parere favorevole del Ministero dell’Interno e del circolo culturale promotore dell’iniziativa, al fine di completare l’area monumentale, la Prefettura di Biella ha quindi chiesto la collaborazione della Prefettura di Brindisi e dei Comuni della provincia. San Pancrazio Salentino, vista la bontà dell’iniziativa, ha accolto con entusiasmo l’invito del quale si è fatta portavoce, per l’Amministrazione, l’assessore alla cultura Antonella Fontana. E’ stata dunque realizzata una lastra di pietra, secondo le istruzioni fornite dalla prefettura di Biella, che riporta il nome del comune di San Pancrazio Salentino e il numero dei soldati concittadini Caduti nella Prima Guerra Mondiale. Il manufatto con le incisioni troverà posto nell’area monumentale “Nuraghe Chervu” e il ricordo dei caduti sanpancraziesi si unirà per sempre a quello dei caduti di altri territori italiani.