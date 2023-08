CAFARELLA: BILANCIO DEI LAVORI NON ESEGUITI DAL SINDACO ROSSI

Il lungo e faticoso percorso della giunta del Sindaco ROSSI si è concluso con un bilancio estremamente negativo per le esigenze avvertite dagli abitanti del quartiere Casale.

Non si riesce più a fare il conto delle tante richieste di intervento rappresentate da parte dai cittadini e rimaste inascoltate, alle quali non si è dato alcun riscontro, anche nel completo disinteresse dei rappresentanti del quartiere Casale, presenti in Consiglio comunale.

Che dire….vogliamo citare alcune delle segnalazioni fatte a cui non si è mai dato riscontro?

Un esempio, il PARCO GIOCHI SITO AL MONUMENTO AL MARINAIO, fiore all’occhiello non soltanto del quartiere CASALE ma di tutta la città. Più volte è stato segnalato attraverso gli organi di stampa locali, lo stato di degrado ed abbandono in cui versa il Parco giochi, facendo presente anche che ormai a causa della totale assenza di illuminazione pubblica, il sito è diventato preda di vandali e male-intenzionati, che continuano a deturpare quel poco che è rimasto delle attrezzature e dei locali del parco.

Che dire delle numerose segnalazioni fatte per il rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale , ridotti ormai a pericolosi percorsi di guerra, per le tante insidie, anche a causa delle radici degli alberi di pino, che mettono a rischio l’incolumità di chi si avventura a percorrerle, specialmente per le persone fragili e quelle con problemi di deambulazione.

L’elenco è lungo, per citare ancora alcune criticità: via PALERMO, via MONTICELLI , via MARIO RUTA, via AMMIRAGLIO CAGNI, via UMBERTO MADDALENA, Piazza antisante VIA PALERMO.

Che dire delle panchine rubate e mai sostituite?

Che dire di Via MATERDOMINI e più specificatamente del tratto di strada che dal ponte conduce alla litoranea; dove non si è provveduto ancora ad installare una adeguata illuminazione lungo il percorso pedonale.

Che dire del VILLAGGIO DEI PESCATORI completamente dimenticato da tutti e considerato solo nei momenti di consultazione elettorale. E’ necessario rammentare che sulla scala (antistante la salita del Villaggio Pescatori) sarebbe opportuno installare un passamano al centro della stessa scala, al fine di consentire, sopratutto alle persone anziane e con difficoltà deambulatorie, un agevole discesa in sicurezza.

La stessa area risulta essere frequentata da un elevato volume di utenti, il che richiederebbe maggiore attenzione.

Sono tante le altre problematiche segnalate più volte a chi di competenza rimaste anche esse inascoltate!

Ci domandiamo quindi: dove sono coloro che devono vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dei cittadini affinchè i suddetti lavori vengano eseguiti in breve tempo e a regola d’arte?

Concludendo ci interroghiamo circa le intenzioni della nuova giunta comunale, essendo quanto sopra esposto un’esigenza avvertita da moltissimi cittadini del quartiere Casale, che confidano in un cambio di rotta che possa finalmente risolvere i problemi del quartiere.

Giovanni CAFARELLA

A NOME DEI RESIDENTI DEL QUARTIERE DEL CASALE