Caffè Alzheimer. Incontro con gli anziani

La Dementia Friendly Community con Eridano Cooperativa Sociale ed Auser Brindisi ODV hanno organizzato venerdì sera, presso “Preso Bene”, su Viale Commenda, a Brindisi, l’incontro dal tema “Gestione ecologica e farmacologica del disturbi comportamentali nelle demenze senili. Sono intervenuti il Dott. Gianluca Giannone, il Dott. Franco Colizzi e il Dott. Vincenzo De Marco che ha moderato l’incontro. Si e’ parlato della gestione dei disturbi comportamentali nelle demenze, analizzando come gli interventi ambientali possano supportare le terapie farmacologiche. E poi tant’è domande sugli approcci pratici e scientifici per

affrontare i comportamenti difficili, mettendo in evidenza l’importanza di un intervento multidisciplinare e personalizzato per migliorare la qualita della vita dei pazienti.