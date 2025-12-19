CAFFÈ AUSONIA MATCH SPONSOR VALTUR BRINDISI-ESTRA PISTOIA. L’ASSISTANT COACH CARDILLO: “PARTITA IMPORTANTE PER RIPARTIRE”

PALLA A DUE DOMENICA 21 DICEMBRE ALLE ORE 18:00 AL PALAPENTASSUGLIA. BIGLIETTI DISPONIBILI A PARTIRE DA €14 AL NEW BASKET STORE, ONLINE SU VIVATICKET E NEI PUNTI VENDITA ABILITATI SUL TERRITORIO.

Caffè Ausonia sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Valtur Brindisi ed Estra Pistoia, in programma domenica 21 dicembre al PalaPentassuglia alle ore 18:00.

Silver Sponsor per il quinto anno consecutivo con la società biancoazzurra, è uno storico punto di ritrovo per cittadini, forestieri e turisti nel cuore del centro della città sin dal 1963. Ausonia, degli amici Carmelo Caponoce e Chiara D’Alterio, grandissimi tifosi di pallacanestro, è ormai riconosciuto come marchio di qualità assoluto per ogni tipo di produzione dolce e salata.

L’uso di prodotti rigorosamente artigianali dalle colazioni, rosticceria tipica salentina fino alla pausa pranzo con tavola calda, insalate, piatti freddi e poi pasticceria, mignon, torte per ricorrenze, gelateria nel periodo estivo, aperitivi e un servizio a 360° ai propri clienti sia all’interno che all’esterno del locale tutti i giorni dalle 05:30 alle 20:30 e la domenica dalle 05:30 alle 14:00, ne fanno un vero punto di riferimento per la città e tutto il territorio.

Le dichiarazioni dell’assistant coach Valtur Brindisi, Marco Cardillo: “Domenica sarà una partita importante per ripartire dopo i due passi falsi di Bergamo e Rieti. Giocheremo davanti al nostro pubblico, occasione per continuare a far valere il fattore campo e ritornare alla vittoria. Dovremo fare una partita più attenta sul piano difensivo, Pistoia è una buona squadra che ha avuto difficoltà in questa prima parte di stagione ma dispone di italiani di livello che hanno giocato anche in Serie A e due americani che hanno dimostrato di poter essere un fattore in questa categoria. Dobbiamo tornare a mettere in campo ciò che ci ha permesso di ottenere diverse vittorie”.

La partita sarà trasmessa domenica 21 dicembre in diretta alle ore 18:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Biglietti disponibili a partire da €14 al New Basket Store, online sul portale Vivaticket e nei punti vendita abilitati sul territorio. Botteghino del palasport aperto il giorno della partita a partire dalle ore 16:30.