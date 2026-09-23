“Caffè tra Amici” torna a esplorare le radici di Brindisi: un viaggio tra proverbi e vernacolo con l’Associazione Miglio 365

Proseguono gli appuntamenti del “Caffè tra Amici”, podcast curato dall’Associazione Culturale Miglio 365. La puntata, dal titolo «N’CERA ‘NA VOTA BRINDISI… proverbi, detti e modi di dire», farà nuovamente tappa nel cuore della tradizione e della lingua locale.

L’incontro si terrà venerdì 25 settembre 2026 alle ore 18:00 presso la sede sociale di Via Pordenone 8 a Brindisi. A condividere aneddoti, memorie e sfumature del dialetto brindisino, ripercorrendo la carrellata di detti e proverbi pubblicati sui social nel corso degli ultimi mesi, saranno Lucia Tramonte, cultrice delle tradizioni locali, e Giampiero Martinese, poeta in vernacolo. A condurre il dialogo sarà l’Avv. Carmela Lo Martire, Presidente dell’associazione.

Durante la serata verrà registrata la puntata del podcast dal vivo, che sarà poi pubblicata e fruibile sui canali social di Miglio 365.