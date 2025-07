Cala Materdomini – Ancora atti vandalici. Intervento immediato disposto dagli Assessori all’Ambiente Antonucci ed ai Lavori Pubblici Elmo

Il ripetersi, anche nelle ultime ore, di atti vandalici nel complesso di Cala Materdomini ha reso indispensabile una iniziativa immediata per un primo sommario intervento di messa in sicurezza realizzato congiuntamente dagli Assessorati all’Ambiente ed ai Lavori Pubblici.

Nelle prime ore del giorno sono intervenuti operatori di Teknoservice e tecnici delle ripartizioni Lavori Pubblici e Ambiente per l’eliminazione di una gran quantità di materiale riveniente dalla distruzione di servizi igienici e dei locali destinati alla ristorazione. Si è proceduto anche con l’eliminazione di fonti di rischio nell’intera struttura e contestualmente è stata effettuata la pulizia dei vialetti e del bagnasciuga per consentire ai cittadini di poter usufruire comunque della spiaggia pubblica cittadina.

Il tutto, nelle more di un più articolato e funzionale intervento di messa in sicurezza, già programmato dall’Amministrazione Comunale.