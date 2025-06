“Cala Materdomini – Bocche di Puglia”, la Giunta comunale  ha adottato l’Atto di indirizzo per la messa in sicurezza del compendio

Parte la messa in sicurezza di Cala Materdomini per consentire in tranquillità la fruizione della spiaggia libera a tutti i cittadini.

La Giunta comunale di Brindisi, nella seduta di oggi pomeriggio, ha approvato l’Atto di indirizzo per la messa in sicurezza del compendio “Cala Materdomini-Bocche di Puglia”. Ciò si è reso ancora più urgente perché l’Esecutivo cittadino ha considerato che “con il passare del tempo, gli immobili sono stati fatto oggetto di altri atti vandalici che hanno peggiorato lo stato di conservazione delle strutture come rilevate alla data di emanazione dei precedenti avvisi pubblici” e che “a partire dallo scorso mese di maggio le aree del compendio sono già frequentate da numerosi bagnanti ed è pertanto necessario assicurare che ciò avvenga in sicurezza, senza potenziali rischi per la pubblica incolumità”.

Da qui le decisioni assunte, in virtù delle quali ha deliberato di formulare “apposito atto di indirizzo al settore Gestione Patrimonio Immobiliare per la messa in sicurezza delle strutture e delle aree del compendio di Cala Materdomini, eliminando ogni potenziale pericolo per la pubblica incolumità, avvalendosi delle risorse finanziarie come rivenienti dalle somme introitate a seguito di escussione della polizza contratta dal precedente concessionario”. La Giunta ha deliberato inoltre di porre “in essere ogni necessaria forma di sensibilizzazione delle Autorità preposte all’ordine pubblico perché si attivi un maggiore controllo dell’area al fine di scongiurare il verificarsi di ulteriori atti vandalici con conseguenti danneggiamenti alle strutture e che possano nuovamente comportare potenziali pericoli per la pubblica incolumità”, nonché “di dare indirizzo alla Dirigente al Patrimonio di individuare, tra quelle previste dalla legge, la soluzione che soddisfi tutte le esigenze relative al godimento del bene da parte della cittadinanza”.

“Con l’avvio di queste opere – ha commentato il sindaco, dott. Giuseppe Marchionna -, la situazione tornerà all’ordinario almeno per quanto riguarda la tranquilla e sicura fruizione della spiaggia libera da parte di tutti i cittadini, considerata la bella stagione”.