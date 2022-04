CALA MATERDOMINI, CAVALERA E QUARTA (F.I.): “PRESENTEREMO UN’INTERROGAZIONE. IL SINDACO CHIARISCA LA QUESTIONE”

Alla luce di quanto sta emergendo in merito alla gestione della spiaggia di Cala Materdomini, il gruppo consiliare di Forza Italia vuole vederci chiaro e presenterà un’interrogazione al fine di evitare che l’amministrazione comunale si esponga a eventuali contenziosi legali. Leggendo il bando di gara e soprattutto i chiarimenti forniti dal Comune ai privati per la concessione del punto ristoro e delle aree attigue, emergono punti oscuri. I privati, infatti, chiesero in fase di partecipazione se «nelle aree in concessione, precisamente nell’area B3, è possibile apporre attrezzature per attività di intrattenimento prevista da bando e sdraio ed ombrelloni a richiesta del cliente». La risposta del Comune fu la seguente: «limitatamente all’area B3 è possibile apporre attrezzature per attività di intrattenimento prevista da bando, sdraio ed ombrelloni a richiesta del cliente, purché in conformità al vigente Regolamento sui dehors e nel rispetto della normativa vigente».

La posizione dell’ente, che sostiene che possono essere collocati solo gli ombrelloni alla stregua di dehors per l’attività di ristorazione, stride con i chiarimenti forniti in fase di partecipazione al bando.

Roberto Cavalera, capogruppo Forza Italia Brindisi

Gianluca Quarta, Consigliere comunale Forza Italia Brindisi