CALA MATERDOMINI – CI SI CONTINUA AD ARRAMPICARE SUGLI SPECCHI…

L’Amministrazione Comunale proprio non comprende che ci sono situazioni in cui è necessario ammettere di aver sbagliato e magari chiedere scusa. Stamattina, infatti, è stata emessa una nota con cui si precisa che gli ombrelloni possono essere collocati nell’area B3 solo a servizio del bar. Il problema è che nella nota di precisazione allegata all’avviso pubblico, invece, si faceva espresso riferimento alla possibilità di apporre in quell’area sdraio e ombrelloni, che è cosa ben diversa dai tavolini di un bar…

Ecco, comunque, la nota del Comune:

“Ad ulteriore chiarimento di ciò che è stato scritto nel bando comunale, voglio precisare che la spiaggia di Cala Materdomini è libera e gratuita e tale resterà.

Nel bando è affidata la gestione della struttura presente come locale di somministrazione; ciò significa che i gestori possono allestire una parte (B3) con tavolini ed ombrelloni esclusivamente per la somministrazione, come previsto nel regolamento comunale Dehors che si applica a tutti i locali di pubblica somministrazione in città.

In termini più semplici, sedute, tavolini e ombrelloni non possono essere affittati ma sono funzionali all’attività di ristorazione.

Tutto ciò è stato ulteriormente spiegato ai gestori nel corso dell’incontro avvenuto ieri. Così come è stato richiesto di rimuovere il canneto realizzato senza alcuna richiesta di autorizzazione presentata”, lo dichiara il sindaco Riccardo Rossi.