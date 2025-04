Cala Materdomini, esclusi tutti dalla gara. Si rischia un altro anno di chiusura

I cittadini di Brindisi e migliaia di turisti ancora una volta rischiano di dover rinunciare alla prima e più importante spiaggia libera della città, Cala Materdomini.

Con apposita determina, infatti, la dirigente al Patrimonio del Comune di Brindisi Marina Carrozzo ha decretato l’esclusione di entrambe le partecipanti all’avviso pubblico per l’affidamento in concessione di Cala Materdomini per un periodo di nove anni. In sostanza, la società Accadueo srl e l’associazione temporanea di impresa con capofila la Bottega di Bacco srls sono state escluse per il mancato possesso di tutti i requisiti stabiliti per la partecipazione alla gara.

Ciò significa, in sostanza, che, non essendoci altri partecipanti, bisognerà ricominciare tutto da zero. Il rischio concreto, a questo punto, è che Cala Materdomini resti chiusa per un altro anno. Si tratta di un fatto gravissimo che richiede immediate spiegazioni da parte dell’Amministrazione Comunale.