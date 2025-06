Cala Materdomini: ma si può almeno tagliare l’erba per evitare che vada tutto a fuoco?

In attesa che a Palazzo di Città partoriscano una soluzione realizzabile per Cala Materdomini, la prima spiaggia pubblica di Brindisi è sempre più preda di atti vandalici. Dopo aver completamente distrutto la struttura per la ristorazione ed aver divelto i bagni, adesso stanno tentando di distruggere anche l’info point. Nonostante la distruzione e l’abbandono, Cala Materdomini viene quotidianamente presa di mira da centinaia di bagnanti che però non possono usufruire di alcun servizio. Ormai pensare ad una soluzione praticabil per salvare la stagione stiva di quest’anno è più di un sogno.

Ecco perché bisogna essere concreti e mettere quantomeno in sicurezza il lido. Intanto bisognerebbe far tagliare l’erba altissima (e secca) dalla Brindisi Multiservizi per evitare che qualcuno dia fuoco e ciò che è rimasto, con gravi rischi per gli stessi bagnanti. E poi sarebbe opportuno dotare la spiaggia almeno di qualche bagno chimico. Sarebbe il minimo per mettere una toppa ad una situazione che ha davvero dell’incredibile e che ha dimostrato i soliti limiti della struttura burocratica di Palazzo di Città.