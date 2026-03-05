Cala Materdomini – Presentato il progetto “Amare” per la gestione della spiaggia. Partenariati con Confcommercio Brindisi e BrindiSea

Cala Materdomini – Presentata la proposta progettuale “Amare” per la gestione della prima spiaggia pubblica della città. Partenariati con Confcommercio Brindisi e BrindiSea

Un gruppo imprenditoriale di Brindisi ha presentato, entro i termini previsti nell’avviso pubblico del Comune, una proposta progettuale per l’affidamento in concessione di aree facenti parte del compendio “Cala Materdomini-Bocche di Puglia” per la gestione di strutture per servizi di ristorazione ed intrattenimento.

Il soggetto proponente è l’impresa “Monkey” di Lorenzo Cacciatore che opera nel territorio dal 2022 con attività di gestione bar e servizi connessi alla ristorazione leggera e, più in generale, al comparto hospitality.

Un periodo di attività durante il quale l’impresa ha dimostrato solidità economica e capacità gestionale, con un fatturato complessivo ampiamente superiore ai requisiti previsti nell’avviso pubblico.

Il progetto, denominato “Amare”, si avvale della collaborazione di Angelo Lombardo (capacità imprenditoriale e gestione del rischio), Francesco Giugno (esperienza tecnica e cantieristica), Lorenzo Cacciatore (esperienza nella gestione di flussi turistici balneari) e Valerio Scarano Catanzaro (competenze sanitarie e di presidio medico).

Il modello di gestione proposto prevede servizi sportivi e di benessere, inclusività, un’area Kids, attenzione ad ambiente e sostenibilità, eventi culturali e sociali.

Previste collaborazioni con realtà del “Terzo settore”, con Drop, Brindisi pedala e cammina e con Ats BrindisiSea, una rete di associazioni del territorio brindisino impegnate nella tutela ambientale, nella valorizzazione culturale e nella promozione del mare come bene comune.

Con Confcommercio della provincia di Brindisi, poi, è stato sottoscritto un partenariato attraverso cui saranno promosse iniziative di valorizzazione del territorio con il coinvolgimento delle imprese locali nelle attività culturali, turistiche e ricreative. Il tutto, in piena coerenza con le finalità dell’avviso pubblico e con gli obiettivi di valorizzazione del compendio di Cala Materdomini.

Il Progetto “Amare” prevede sin dal primo anno l’attivazione dei servizi bar/ristorante, dei corsi sportivi e nel noleggio di canoe e Sup. Dal secondo anno, invece, ci saranno 40 ombrelloni, 12 cabine, un’area kids ed un campo di beach volley. Previsti il servizio di salvamento e la presenza di addetti al decoro, alla sicurezza, alla cura dei servizi igienici, all’info-point ed all’assistenza per i bambini.