CALABRESE (PARI OPPORTUNITA’): SIAMO ACCANTO A SIMONETTA DELLOMONACO

Aggressione alla Presidente APF Simonetta Dellomonaco. Il grave episodio di aggressione e di violenza denunciato dalla presidente di Apulia Film Commission ci lascia sgomente perché è un esempio lampante di violenta prevaricazione e di un’apparente parità delle donne nel mondo del lavoro. Ci invita ad una attenta riflessione che porta inevitabilmente ad un un’unica considerazione: la violenza maschile non ha a che fare con i ceti sociali ma è trasversale in tutte le posizioni lavorative perché è frutto di mentalità patriarcale e vuole, sempre e comunque, rivendicare e affermare la propria volontà attraverso la violenza.

La gravità di quanto denunciato deve farci riflettere su quanta strada c’è ancora da percorrere per acquisire dignità e parità di genere in ogni luogo, atteggiamento e linguaggio. Non se ne può più.. Questa drammatica vicenda è un ennesimo segnale di allarme per i discutibili comportamenti maschili nei confronti delle donne. Siamo accanto alla Presidente Simonetta Dellomonaco e chiediamo che venga fatta luce sulla questione e che vengano presi i giusti provvedimenti.

Anna Maria Calabrese Presidente CPO comune di Brindisi per la Commissione Pari Opportunita’ Brindisi.