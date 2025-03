Calci. Ora il Brindisi ha perso anche la faccia…

Ancora una delusione e per il Brindisi. E questa e’ davvero grossa e mette una pietra tombale sulla corsa alla salvezza. Il derby provinciale esterno contro il Fasano è’ stato sospeso a pochi minuti dal termine, sul punteggio di 2 a 0 per il Fasano, per lancio in campi di fumogeni e oggetti dal settore dei tifosi ospiti brindisini. Ci saranno sconfitta a tavolino e una grossa multa per la società del Brindisi. Con questa sconfitta il Brindisi vede diminuire di parecchio le chance salvezza a 7 giornate dal termine del campionato. Partita mai messa in discussione. Nel primo tempo e’ il Fasano che fa la gara e raggiunge il vantaggio al 21’ con Ballatore. Raddoppia poi con Losavio in pieno recupero. Nella ripresa, nessun sussulto ospite. Il Fasano controlla il match e per la formazione di Ragno non ci sono grandi occasioni per creare pericoli ai padroni di casa. Domenica prossima il primo dei tanti scontri diretti. Il Brindisi ospita l’Angri, terzultimo in classifica occupando l’ultima posizione per evitare la retrocessione diretta in Eccellenza.