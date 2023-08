Dopo 10 giorni di ritiro precampionato a Castelluccio inferiore, in Lucania, il Brindisi di Danucci, con una formazione ancora non completa del tutto, ha disputato un allenamento congiunto con la formazione juniores nazionale del Rotonda, squadra lucana under 19. Il. Brindisi ha vinto per 7 a 0 con doppiette di Palazzo, Petrucci, Ceesay e un gol di Cipolletta. Prossima gara amichevole mercoledì 9 agosto.