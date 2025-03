Calcio a 5 – Il cielo è rossoblu sopra Carovigno! Real Five vince il derby

Sabato 29 marzo 2025 la REAL FIVE CAROVIGNO ha battuto per 11 a 6, in un avvincente derby, la Motorscar Brindisi nella 21ª giornata del Campionato Nazionale di Serie B di calcio a 5.

Sono ricche di entusiasmo e passione quelle espresse a caldo dal Patron della compagine carovignese Giuseppe “Brio” Greco:

“È da tanto che non pubblico questo tabellone, oggi lo ripropongo con tanto orgoglio e onore. Abbiamo fatto una missione impossibile, i ragazzi sono stati grandi hanno giocato con il sangue agli occhi e hanno ampiamente meritato la vittoria di questo derby. Testa alla prossima partita dove con un vittoria raggiungeremo la matematica salvezza in Serie B Nazionale, un traguardo che sarebbe storico per la città di Carovigno! Ovviamente spero con cuore che nonostante questa sconfitta il Brindisi possa accedere ai play off per andare in seria A e portare in alto il nome della nostra Provincia.”

Adesso dunque si pensa al prossimo incontro contro la Futsal Noci 2019, decisiva per la classifica e le sorti della Real Five Carovigno.