Calcio. A Campi solo un pareggio per il Brindisi

Un Brindisi spento, rispetto a quello visto contro il Bitonto, pareggia a Campi Salentina per 1-1. Nel primo tempo gioca meglio il Brilla Campi che sfiora a più riprese il gol. L’occasione migliore se la costruisce Cavaliere che coglie la base del palo alla metà del tempo. I padroni di casa pressano e mandano in confusione i biancazzurri. Nell’intervallo si fa sentire mister Ciullo, tanto che il Brindisi parte bene nella ripresa conquistando al 3′ un penalty per un tocco di mano. Burzio è freddo e trasforma la rete dell’1-0. Subito la reazione del Brilla Campi, ma Staropoli è abile a salvare il risultato. Il Brindisi cala il ritmo e sembra poter gestire il vantaggio fino alla fine, ma una clamorosa incertezza del numero uno biancazzurro al 40′, su calcio di punizione di Marti, regala il pareggio ai giallorossi. Brutto passo indietro del Brindisi che nella prestazione dimostra di avere ancora qualcosa da migliorare sotto l’aspetto tecnico e mentale.