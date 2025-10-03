Calcio. Accolto il ricorso del Taranto. Si rigioca la gara di Coppa Italia

La Corte sportiva di Appello territoriale ha accolto il ricorso del Taranto calcio in merito alla sconfitta a tavolino per 3 a 0 nel ritorno del primo turno di Coppa Italia contro il Brindisi, demandando al Comitato Regionale Puglia la ridefinizione e e riprogrammazione della partita. Da dire che il secondo turno sarebbe previsto per giovedì prossimo. Lecito immaginare un rinvio del secondo turno, in attesa di capire chi tra Brindisi e Taranto proseguirà nel percorso della Coppa Italia. All’andata finì 0 a 0. Il Brindisi resta in attesa degli

Sviluppi e delle decisioni del Comitato Puglia ricordiamo che nel match di ritorno il Taranto non si presentò’ sul terreno del Fanuzzi di Brindisi perché 20 suoi giocatori fecero ricorso alle cure del Probto Soccirso dell’Ospedale della città’ jonica per infezione da virus intestinale.