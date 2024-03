Calcio – Adesso è davvero finita. Stangata per il Brindisi

Così come previsto. il Brindisi calcio si e’ visto sottrarre 4 punti dalla propria classifica in virtù’ delle penalizzazioni inflitte al club del presidente Arigliano dal tribunale federale nazionale per violazioni di natura amministrativa. Ovvero supposto mancato versamento dei contributi entro la data prefissata. Ora con 15 punti in classifica, a -12 dalla retrocessione diretta in serie D, con sei partite da giocare, e’ stata messa la parola fine a questo campionato balordo e insignificante del team biancazzurri. La speranza ora e’ che la società non fallisca.