Calcio – Adesso il Brindisi è davvero ultimo…

Ora lo spettro della retrocessione in serie D e’ proprio vicino. L’ultima giornata di campionato ha consegnato alla storia il Brindisi più brutto di sempre. La squadra di Roselli ha perso in casa contro il Foggia per 2 a 0, con un gol e re tempo. La squadra biancazzurra e’ ultima in classifica in virtù del successo del Monterosi. E sfuma definitivamente la rincorsa per evitare i play out. Un Brindisi evanescente, senza idee come senza idee e’ mister Roselli ma soprattutto come senza idee e’ la società del presidente Arigliano. Piovono fischi e contestazioni all’indirizzo del presidente e della squadra. Al Fanuzzi era tornato l’entusiasmo per la gara contro il Foggia, l’avversario di sempre. Ora cala il sipario allo stadio del rione Casale per questa agonia infinita.