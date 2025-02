Calcio. Altra occasione persa per il Brindisi

Era uno scontro diretto per la salvezza e soirattutto per le speranze del Brindisi di arrivare ai playout. La squadra di Ragno ha pareggiato per 2 a 2 sul campo del Costa d’Amalfi. I biancazzurri erano in vantaggio per 2 a 1 fino a pochi istanti dal termine con i gol dei soliti Citro e Hernaiz. La rete del pareggio degli amalfitani e’ arrivata per merito di Cappiello. Il Brindisi resta all’ultimo posto pur se restano le speranza per evitare la retrocessione diretta. Ma ora si deve vincere a partire dal big match di domenica prossima in casa contro la fortissima Martina Franca.