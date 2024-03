Anticipo di campionato amaro per il Brindisi. La squadra di Danucci ha perso in casa per 3 a 1. Brindisi sempre ultimo in classifica e ora la situazione e’ sempre più critica, con la retrocessione sempre più vicina. Anche perché in questo mese e molto probabile che abbia due o tre punti di penalizzazione per mancato versamento dei contributi. Pubblico sempre più arrabbiato.

foto Vito Massagli