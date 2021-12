CALCIO – BRINDISI-CERIGNOLA RINVIATA A CAUSA DEL COVID

Brindisi-Cerignola rinviata a data da destinarsi. La formazione barese, infatti, ha chiesto il rinvio dell’incontro inizialmente in programma domenica alle ore 14.30 per la presenza di otto positivi al Covid all’interno del gruppo squadra. Impossibile, quindi, sostenere una trasferta con questo alto rischio di contagio. Viene rimandato, dunque, il ritorno del Brindisi allo stadio Fanuzzi dopo i lavori di rifacimento del manto erboso che hanno portato la squadra di mister Nello Di Costanzo a giocare lontano dalle mura amiche e in campo neutro in ben tre match. Il Brindisi ora dovrà preparare la sfida di mercoledì 22 dicembre in casa della Mariglianese, ultimo appuntamento di un 2021 turbolento per il calcio biancazzurro: l’auspicio è quello di chiudere con una vittoria per ripartire nel nuovo anno con uno spirito diverso nella lotta alla salvezza.

Antonio Solazzo