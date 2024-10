Calcio, Brindisi-Fasano: non più di 200 tifosi del Fasano al “Fanuzzi”

Le autorità competenti in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica hanno fissato in 200 il numero massimo di tifosi fasanesi, che potranno accedere solo nel settore ospiti – Curva Nord – dello stadio comunale “Franco Fanuzzi” di Brindisi per assistere all’incontro di calcio Brindisi FC – US Città di Fasano, in programma domenica 3 novembre alle ore 14.30 per la decima giornata del campionato di serie D, girone H.

L’incontro tra Brindisi FC e US Città di Fasano rappresenta un’occasione per vivere lo spettacolo del calcio come momento di condivisione e partecipazione, oltre i confini delle tifoserie. La presenza dei tifosi ospiti al “Fanuzzi”, seppur contingentata, vuole essere un importante segnale di apertura e un banco di prova nell’auspicio, dichiarato dalle due società, che la rivalità sportiva sia vissuta senza tensioni ma con rispetto e spirito di appartenenza.

La vendita dei 200 tagliandi riservati ai tifosi ospiti sarà chiusa alle ore 19 di sabato 2 novembre e sarà possibile solo nelle ricevitorie individuate dalle due società sportive d’intesa con la Questura. Obbligatoria l’identificazione dell’acquirente al momento della vendita. Il Brindisi FC dovrà quindi comunicare alla Questura di Brindisi l’elenco dei tifosi fasanesi, completo di nominativo e data di nascita, in possesso del biglietto acquistato per la partita.

Per i tifosi di casa, diverse sono le modalità attive per l’acquisto del tagliando d’ingresso:

▪ direttamente online sul portale vivaticket.com;

▪ presso le rivendite autorizzate Vivaticket, presenti in città e in provincia;

▪ allo stadio “Franco Fanuzzi” presso i botteghini lato tribuna centrale (sabato ore 10.00-13.00 e 16.30-20.00, domenica dalle ore 10.00).

Di seguito i prezzi dei biglietti:

▪ Tribuna centrale 25,00 (ridotto 17,00);

▪ Tribuna laterale 20,00 (ridotto 15,00);

▪ Gradinata 15,00 (ridotto 9,00);

▪ Curva Sud 10,00 (ridotto 7,00);

▪ Curva Nord ospiti 10,00 (ridotto 7,00).

Hanno diritto al biglietto ridotto: under 16, donne, over 70 e persone con disabilità dal 50 al 66%. Hanno diritto alla gratuità le persone con invalidità dal 67% e i bambini fino a 5 anni (purché accompagnati da un maggiorenne).