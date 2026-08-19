Calcio – Brindisi FC, giovedì la presentazione ufficiale della stagione 2026/2027

Il Brindisi FC è lieto di invitare stampa, autorità, sponsor, tifosi e cittadinanza alla presentazione ufficiale della stagione sportiva 2026/2027, in programma giovedì 20 agosto alle ore 18, nella suggestiva Piazzetta Sottile-De Falco.

L’evento rappresenterà un importante momento di condivisione e di avvicinamento alla nuova stagione, durante il quale saranno presentati i principali aspetti del progetto sportivo e societario del Club. Nel corso della serata saranno presentate la Prima Squadra e lo Staff Tecnico, il progetto e l’organizzazione del Settore Giovanile, lelinee guida e gli obiettivi della nuova stagione sportivae la Campagna Abbonamenti 2026/2027, con tutte le informazioni dedicate ai tifosi biancazzurri.

Un appuntamento con la città per presentare il nuovo percorso del Brindisi FC e condividere obiettivi, programmi e ambizioni di una stagione che il Club intende vivere insieme alla propria comunità.