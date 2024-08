Calcio Brindisi, Gaetano Ungaro: “La forza del gruppo e delle motivazioni”

Quarto giorno di ritiro del Brindisi FC a San Giovanni in Fiore. La sessione mattutina è stata dedicata al lavoro di forza, allo sviluppo della tecnica di velocità, accelerazione e cambi di direzione, infine ad esercitazioni tecnico-tattiche. Nel pomeriggio, la squadra ha ripreso le attività con un ulteriore focus tecnico-tattico ed eseguito possessi palla a tema che hanno permesso ai tecnici di introdurre nuovi schemi e idee di gioco. La sessione è culminata con una partita a campo ridotto con applicazione delle tecniche esaminate in un contesto più dinamico.

«Stiamo lavorando tanto e bene – ha detto l’allenatore in seconda, Gaetano Ungaro – rispettando con precisione la tabella di marcia e le specifiche dell’attività. Ma al di là degli aspetti tecnici, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi straordinari, dal punto di vista personale e della propensione al lavoro e al sacrificio. È il viatico migliore per cominciare una stagione in salita, vista anche la qualità del girone, ma occorre concentrarsi su se stessi, continuare a lavorare e non smettere mai di crederci. Sono in un team di grande esperienza, è come se ci conoscessimo da sempre, questo mi permette di lavorare con serenità e tanta motivazione; poi Brindisi è una piazza sfidante perché ci sono storia, tradizione e un pubblico che per passione non è secondo a nessuno. Ci divertiremo e lo faremo fino all’ultimo tutti insieme».