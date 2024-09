Calcio – Brindisi, il Presidente Roma: “Tutti allo stadio”!

«Venite tutti allo stadio!». È l’appello che il presidente del Brindisi FC Giuseppe Roma rivolge alla tifoseria biancazzurra alla vigilia dell’esordio della squadra in serie D. Appuntamento al “Fanuzzi” domenica 8 settembre alle 15 contro l’Ischia Calcio. «È il primo atto di un campionato – ha continuato Giuseppe Roma – per il quale la società ha prodotto uno sforzo organizzativo davvero importante. Un percorso concentrato nel quale abbiamo scelto e valutato con cura e attenzione, nella consapevolezza di incontrare una competizione difficile, fatta di squadre attrezzate e agguerrite, ma anche della nostra forza, di un potenziale che abbiamo costruito passo dopo passo. Sugli spalti e in campo giocheremo la stessa partita. Voglio immaginare le domeniche al Fanuzzi come un rito collettivo, le famiglie allo stadio unite dalla stessa irrefrenabile passione. Una festa. È questa l’immagine che mi torna sempre davanti agli occhi. L’handicap dei 12 punti non deve essere limitante, direi l’esatto contrario. Viviamo insieme questo esordio in campionato con lo spirito giusto. Mi aspetto uno stadio pieno e una squadra che in campo sappia rendere orgogliosi i suoi tifosi. Il bianco e l’azzurro sono i colori della nostra identità e accendono la passione più autentica per la città che amiamo».