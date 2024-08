Calcio – Brindisi, il report del nono giorno di ritiro

Nono giorno di lavoro a San Giovanni in Fiore per il Brindisi FC. Nella seduta del mattino la squadra ha svolto circuiti di forza veloce con salite brevi ed esercizi di riadattamento prima in corsa libera e poi con la palla. Nell’allenamento pomeridiano, completato il riscaldamento, la squadra ha svolto lavori tecnici e sulle distanze prima di concludere la seduta con una partita. Domani ultimo giorno di ritiro con il primo test precampionato con i calabresi del Sambiase, avversario ospite al Fanuzzi il 25 agosto nel turno preliminare di Coppa Italia.

«Gli obiettivi, quando sono condivisi, creano motivazione – è il pensiero dell’attaccante biancazzurro, Benjamin Mokulu –. Certo, siamo un po’ stanchi sul finire di una preparazione che non ha dato sosta e ha seguito un programma faticoso e denso. In ogni caso, l’obiettivo è non deludere le aspettative, per questo abbiamo tutti bene in mente cosa ci attende e qual è la quantità di energia che occorre spendere. Sentiamo tutti il peso di questo compito ma non ci spaventa, anzi ci sprona a sentirci uniti e privilegiati. Abbiamo un allenatore carico e un gruppo che non vuole lasciare niente a nessuno. Finalmente ho indosso questi colori, il bianco e l’azzurro. Potrò sbagliare un tiro o un colpo di testa ma ciò che non sbaglierò mai è l’atteggiamento, perché darò sempre, partita dopo partita, il 150%. Parola di Benjamin! Non vedo l’ora di mettermi in gioco e di vivere questo rapporto di complicità con il pubblico di Brindisi».