Calcio: Brindisi-Lazio e in mezzo ….Doriano Ruggiero

La partita amichevole di stasera tra il Brindisi e la Lazio Primavera (stadio “Fanuzzi” – ore 20.45), oltre ad essere l’ultimo step amichevole del team del presidente Roma prima dell’avvio del campionato, oltre aa ribadire lo stretto legame che c’è ora tra le due società e i due staff dirigenziali, è un evento che può mettere in luce un altro legame esistente e molto remoto. Infatti, Lazio e Brindisi calcio hanno avuto in comune un massaggiatore importante e carismatico come il massofisioterapista Doriano Ruggiero, piemontese del 1955. Nel Brindisi nei primi anni ’80 e nella Lazio fino al 2007, Doriano si è distinto nella sua carriera per professionalità e competenza. E’ stato anche nello staff sanitario della Roma, con Rudi Garcia allenatore. Professionista assoluto della materia, vero mago dei muscoli conosciuto e apprezzato, ha aiutato tanti e importanti giocatori a rientrare prima da un infortunio e a superare più in fretta la fatica.