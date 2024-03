SS Brindisi FC comunica che nella giornata odierna è intervenuta la risoluzione consensuale del contratto con Mister Ciro Danucci e il suo vice Mister Marco Perrone.

Il club adriatico ringrazia Mister Danucci e Mister Perrone per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata augurando un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

Contestualmente si comunica che la guida tecnica della prima squadra sarà affidata a Mister Nicola Losacco.