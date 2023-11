CALCIO – BRINDISI SI ARRENDE AL CATANIA

Calcio. Karakiri Brindisi. Il Catania vince 2 a 0

Un Brindisi impalpabile e senza idee si deve arrendere, a dir la verità senza grande reazione, al Catania. Gli etnei sbancano il “Fanuzzi”, vincendo pet 2 a 0. Succede tutto in due minuti, sal 26esimo al 28esimo della ripresa. Due catastrofi difensive dei biancazzurri regalano i gol agli ospiti con Sarao e Bocic. Brindisi in totale confusione tattica e tecnica. La società e’ chiamata ora a far sentire la sua voce a staff recnico e giocatori. Campionato per ora molto negativo per una neopromossa come il Brindisi che ha però l’obbligo di disputare gare con maggiore convinzione. Fischi al termine all’ indirizzo dei biancazzurri da parte dei tifosi delusi.