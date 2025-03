Calcio – Brindisi, sigillo vittorioso in vista della salvezza

Brindisi. Sigillo vittorioso in vista della salvezza

Il Brindisi ha superato nello scontro diretto l’Angri per 3 a 1 nello stadio Fanuzzi vuoto perché d’ora in poi si giocherà’ senza pubblico. La squadra di Ragno ha meritato nettamente questo successo e ora spera davvero nel raggiungere i playout per evitare la retrocessione diretta. Nel primo tempo il Brindisi era passato in vantaggio con Jansen. L’Angri ha pareggiato con Turchet nel finale del primo tempo. Nella ripresa i biancazzurri realizzano il gol del vantaggio con Rajkovic e poi il gol della sicurezza all’85’ con Citro.