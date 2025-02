Calcio. Brindisi superstar contro il Martina!

Il Brindisi sta diventando ammazzagrandi. La squadra di Ragno ha superato in casa per 3 a 1 il fortissimo Martina, squadra in grande ascesa verso la prima posizione e quella che sta attraversando il miglior periodo di forma rispetto alle concorrenti per la promozione diretta in serie C. Sulle tribune uno striscione in ricordo del giovane Matteo morto nei giorni scorsi per incidente con la sua moto. Un gol per tempo per i biancazzurri chiudono il match. Al 4’ va in rete Rajkovic, mentre alla mezz’ora del secondo tempo raddoppia il goleador Citro. A suggellare la supremazia dei biancazzurri salentini il terzo gol a firma ancora dí Rajkovic sul finire del match. Allo scadere gol della bandiera per gli jonici con Russo. Queste le formazioni iniziali.

BRINDISI: 4-4-2: Mataloni; Canale, Viti, Jansen, Martinenko; Venanzio, Incerti, Scoppa, Hernaiz; Citro, Rajkovic

MARTINA: Figliolia, Lupo, De Angelis, Lanos, Silvestro, La Monica, Cafagna, Mastrovito, Mancini, Ievolella, Piarulli.