CALCIO – BRUTTA SCONFITTA PER IL BRINDISI A CERIGNOLA

Il Brindisi esce sconfitto dal Monterosi di Cerignola con un pesante 3-1 e, in attesa di recuperare il match con il Catania, resta a quota zero punti dopo le prime due gare disputate. La formazione biancazzurra, dopo la rete del vantaggio firmata da Valenti, perde terreno e concede metri ai padroni di casa, bravi a sfruttare le disattenzioni difensive commesse dagli uomini di mister Danucci. Di D’Andrea, D’Ausilio e Ghisolfi (quest’ultimo in pieno recupero) le reti gialloblu che ribaltano il momentaneo 0-1 di Valenti: il Brindisi, dal canto suo, protesta per un gol annullato a Lombardi (che avrebbe portato il risultato sullo 0-2) per un presunto fallo ravvisato dal direttore di gara ai danni del difensore locale, contatto su cui nel post partita è tornato anche un amareggiato Ciro Danucci. Dopo una buona partenza culminata con il vantaggio siglato nei primi dieci minuti, però, il Brindisi arretra troppo concedendo l’iniziativa a un Cerignola forte e in grado di prendere le redini del centrocampo. Troppo in difficoltà, infatti, la linea mediana biancazzurra per provare a riprendere in mano le sorti del match: l’espulsione di Bizzotto al minuto 74 è solo il colpo di grazia sulle ostilità rimaste comunque in equilibrio fino al gol del definitivo 3-1 realizzato dal neo entrato Ghisolfi. Per il Brindisi non c’è tempo per i rimpianti: giovedì (probabilmente nuovamente al Monterisi di Cerignola data l’indisponibilità dello Iacovone) arriverà il Monterosi Tuscia per la quarta giornata del girone C del campionato di Serie C, la terza per i biancazzurri in attesa del recupero contro il Catania.

IL TABELLINO:

CERIGNOLA (4-3-2-1): Krapikas; Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini (72’ Rizzo); Ruggero (72’ Sainz Maza), Capomaggio, Tascone (64’ Ghisolfi); D’Andrea, D’Ausilio (64’ Sosa), Malcore (89’ Vitale). A disposizione: Fares, Trezza, Allegrini, Coccia, Bianco, Sainz Maza, Gonnelli, Vitale, De Luca, Rizzo, Sosa, Ghisolfi, Carnevale. Allenatore: Ivan Tisci.

BRINDISI (4-2-3-1): Saio; Valenti, Bizzotto, Gorzelewski, Nicolao (84’ Vona); Malaccari, Petrucci; Albertini (70’ De Feo), Lombardi (60’ Mazia), Moretti (60’ Ganz); Bunino (60’ Fall). A disposizione: Albertazzi, Auro, Vona, Monti, Ceesay, Cancelli, Mazia, Bellucci, Cappelletti, De Angelis, Golfo, De Feo, Costa, Ganz. Allenatore: Ciro Danucci

ARBITRO: Andrea Bordin

AMMONITI: 21’ D’Ausilio (C), 30’ Albertini (B), 38’ Bizzotto (B), 56’ Tascone (C), 78’ Krapikas (C), 80’ Malcore (C), 83’ Ligi (C).

ESPULSI: 74’ Bizzotto (B).

MARCATORI: 8’ Valenti (B), 15’ D’Andrea (C), 26’ D’Ausilio (C), 92’ Ghisolfi (C).

(foto Andrea Baldassarre)