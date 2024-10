Calcio, Casarano-Brindisi: interdetto l’ingresso ai tifosi brindisini

In vista della gara di domenica 13 ottobre 2024, alle ore 15, tra Casarano Calcio e Brindisi FC, valida per la sesta giornata del campionato di Serie D girone H, il sindaco del Comune di Casarano, Ottavio De Nuzzo, ha emesso questa mattina un’ordinanza con la quale dispone di interdire l’accesso della tifoseria brindisina nella Curva Sud – settore ospiti dello stadio comunale “Giuseppe Capozza”.

Nell’ordinanza si fa riferimento a problematiche strutturali che riguardano l’adeguatezza delle vie di accesso e uscita, la mancanza di parcheggi dedicati, la vicinanza a zone residenziali e la difficoltà nel gestire la sicurezza degli spostamenti delle tifoserie. In particolare, l’ubicazione dello stadio al centro della città di Casarano, in prossimità di arterie, è indicata come ulteriore elemento di rischio, soprattutto in occasione di incontri ad alta affluenza come quello in programma.