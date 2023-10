CALCIO – CLAMOROSA SCONFITTA DEL BRINDISI

Clamorosa sconfitta interna del Brindisi di Danucci, in casa, contro la Casertana. La squadra biancazzurra si è arresa molto presto all’avversario, con partita chiusa gia’ nel primo tempo. La Casertana ha vinto per 4 a 1. Il gol dei padroni di casa solo al 5′ del secondo tempo con Bunino, con il punteggio già di 0-4. Con questo netto e imprevisto ko il Brindisi resta sempre nei bassifondi della classifica, con una gara ancora da recuperare. Ma se non si corre ai ripari, il rilancio in classifica sarà sempre piu’ complicato. Trovare le giuste soluzioni e motivare sempre meglio la squadra spetterà solo alla società del presidente Arigliano.