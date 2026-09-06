Calcio. Clamoroso e deludente capitombolo del Brindisi

Parte malissimo il campionato di serie D per il Brindisi di Roberto Taurino. La squadra biancazzurra ha perso nettamente e sorprendentemente per 4 a 1, in trasferta, contro il Real Forio. Eppure, il club brindisino era passato in vantaggio al 26’ con Olivieri. Poi subito dopo c’è’ stato il pareggio dei campani. Nella ripresa gara a senso unico per o padroni di casa che rifilano un poker conclusivo agli avversari. Nonostante un mercato importante, il Brindisi non riesce ancora a trovare i giusti assetti. Il campionato e’ lungo ma questo lo e’ un brutto campanello d’allarme.