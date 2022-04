CALCIO – CRESCE L’ENTUSIASMO. ADESSO ANCHE L’UOVO DI PASQUA TARGATO BRINDISI CALCIO

Si riaccende l’entusiasmo in casa Brindisi calcio dopo le recenti prestazioni della squadra biancazzurra. La striscia di risultati positivi (8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 10 uscite) sta pian piano riavvicinando il pubblico allo stadio e, attorno al Brindisi, si torna a respirare curiosità e passione: dopo l’avvio disastroso di inizio campionato, infatti, gli uomini allenati da Nello Di Costanzo hanno ribaltato la classifica, compiendo (fino ad adesso) un vero miracolo sportivo nel tentativo di raggiungere la salvezza diretta, obiettivo impensabile soltanto fino a due mesi fa. Settimana dopo settimana anche i più scettici si sono dovuti arrendere, riconoscendo il grande lavoro svolto da società, staff e calciatori.

Sulla scia di questo entusiasmo arriva una novità sicuramente gradita a tutti i tifosi brindisini: l’uovo di Pasqua targato Brindisi calcio. Il prodotto artigianale, sul mercato al costo di 20 euro, è realizzato da Divine Tentazioni e al suo interno avrà una sorpresa ufficiale, con lo scopo di avvicinare ancor di più la piazza e le famiglie ai colori biancazzurri anche in occasione delle festività pasquali. Insomma, un’altra bella iniziativa che certifica i passi avanti e l’operato della società anche in previsione della prossima stagione, che tutti si augurano sia ancora in Serie D, in attesa di puntare magari a qualcosa di più grosso.

Antonio Solazzo