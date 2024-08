Calcio – Da domani disponibili i biglietti per la partita Brindisi-Sambiase

A partire dalle ore 10 di venerdì 16 agosto, online sul portale vivaticket.com e nei punti vendita del circuito Vivaticket, saranno disponibili i biglietti per la partita Brindisi FC – Sambiase, valida per il turno preliminare di Coppa Italia di serie D, in programma allo stadio comunale “Franco Fanuzzi” di Brindisi domenica 25 agosto, con inizio alle ore 20.30.

A seguire i prezzi dei tagliandi d’ingresso (comprensivi dei diritti di prevendita), che ricalcano le tariffe dei turni interni di campionato:

▪ Tribuna centrale 25,00 (ridotto 17,00);

▪ Tribuna laterale 20,00 (ridotto 15,00);

▪ Gradinata 15,00 (ridotto 9,00);

▪ Curva Sud 10,00 (ridotto 7,00);

▪ Settore ospiti 10,00 (ridotto 7,00).

Hanno diritto al biglietto ridotto: under 16, donne, over 70 e persone con disabilità dal 50 al 66%.

Le rivendite Vivaticket nella città di Brindisi e in provincia sono facilmente reperibili sulla pagina shop.vivaticket.com/it/ricercapv.

Hanno diritto alla gratuità le persone con invalidità dal 67% e i bambini fino a 5 anni (purché accompagnati da un maggiorenne). In entrambi i casi è possibile ritirare il titolo d’ingresso presso la sala stampa (area spogliatoi) dello stadio “Fanuzzi” (dal 21 al 24 agosto, ore 9-13 e 16.30-19, mentre domenica 25 agosto, ore 8.30-12), presentando un documento attestante il diritto.